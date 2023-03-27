مجلس القضاء الأعلى يستنكر الجريمة التي تعرض لها القاضي عماد ثابت

رام الله - دنيا الوطناستنكر مجلس القضاء الأعلى الجريمة الآثمة التي تعرض لها رئيس هيئة الجنايات في محكمة بداية طولكرم القاضي عماد ثابت بعد ظهر اليوم.وأوضح مجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر عنه، أن أحد المتهمين من أصحاب السوابق (هويته معروفة) أقدم على الغدر بالقاضي، أمام منزله، بتوجيه عدة طعنات إليه، بآلة حادة، ما أدى إلى إصابته بجروح في أنحاء مختلفة من جسمه، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسيمكث في المشفى للمراقبة.وأوضح البيان أنه بحسب المعطيات الأولية فإن الجريمة التي تعرض لها رئيس هيئة جنايات طولكرم مرتبطة بعمله القضائي، وبوقائع حدثت في جلسة لمحاكمة المتهم نفسه في وقت سابق.وطالب الجهات الأمنية المختصة بسرعة إلقاء القبض على الجاني، وتقديمه للعدالة.