شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يلتقي القنصل البريطاني في رام الله

حسين الشيخ يلتقي القنصل البريطاني في رام الله
حسين الشيخ يلتقي مع القنصل البريطاني في رام الله
رام الله - دنيا الوطن
التقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، اليوم الإثنين، في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل البريطاني العام ديانا كورنر.

وبحث الشيخ خلال اللقاء آخر التطورات التي تشهدها الضفة الغربية ومدينة القدس، حيث وضع القنصل البريطاني في صورة التصعيد الإسرائيلي وعنف المستوطنين.

وأكد الشيخ على ضرورة وقف كافة الاجراءات الأحادية الجانب كخطوة هامة لإعادة الاستقرار والهدوء، وضرورة وجود أفق سياسي برعاية دولية.

وناقش أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مع كورنر مواضيع عديدة أخرى محلية وإقليمية ودولية.

من جهته، أكد القنصل البريطاني خلال اللقاء، على موقف بريطانيا الداعم لحل الدولتين وفق الشرعية الدوليعة وأن الاستيطان برمته غير شرعي.

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