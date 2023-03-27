الاحتلال يعتقل مواطن من غزة على معبر بيت حانون

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً من غزة خلال مروره عبر معبر بيت حانون /إيرز، شمال القطاع.وأفادت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رسمي جبر صبيح (41 عاماً) من غزة أثناء مغادرته القطاع عبر معبر بيت حانون/ إيرز لزيارة والدته في مدينة طولكرم.وأوضحت الوزارة أن اعتقال صبيح تم يوم الأربعاء الماضي، بعد وصوله لمعبر بيت حانون، وحصوله على تصريح رسمي مسبق بالمرور عبر المعبر.وأشارت أن المعتقل صبيح متواجد حالياً في تحقيق سجن (عسقلان)، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية.