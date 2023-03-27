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بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي

بعد جدل واسع.. الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي
الحكومة اللبنانية تتراجع عن تمديد التوقيت الشتوي بعد جدل واسع
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة اللبنانية التراجع عن قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي، مشيرة إلى أنه سيعاد العمل به ابتداء من ليل الأربعاء الخميس، وذلك بعد رفض أحزاب مسيحية تمديد التوقيت الشتوي.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، في تصريحات له، اليوم الإثنين، إن القرار الجديد اتُخذ بعد "نقاش هادئ"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).

وكان من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، الأحد الماضي، الموافق 26 آذار/ مارس، لكن رئاسة الحكومة اللبنانية أعلنت الخميس الماضي تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى 21 نيسان/ أبريل المقبل.

وأثار القرار موجة اعتراض من قبل أحزاب مسيحية لبنانية ومن البطريركية المارونية التي رفضته، وأعلنت أنها ستتبع التوقيت الصيفي، مما دفع الحكومة للعدول عن هذا القرار.

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