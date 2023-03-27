نتنياهو يرجئ خطابه بشأن التشريعات القضائية إلى أجل غير مسمى





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد أرجأ نتنياهو خطاب بشأن التشريعات القضائية إلى أجل غير مسمى، وكان يُتوقع ان يعلِن خلاله عن وقف إجراءات التشريع لخطة التغييرات القضائية حتى انتهاء فترة الأعياد اليهودية بعد نحو شهر.





وأشار مقربون من نتنياهو إلى احتمال استقالة بعض الوزراء من مناصبهم اذا تم تعليق الخطة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنظّم فيه بمناطق متفرقة بدولة الاحتلال مظاهرات مناوئة للتشريعات القضائية.





واعتقلت الشرطة الإسرائيلية عدداً من المتظاهرين بشبهة الاخلال بالنظام العام، واُغلق طريق "أيالون" شمالاً مرة أخرى أمام حركة السير، كما تُجرى مظاهرة حاشدة قبالة (كنيست).



في السياق، قدّمت الحركة من أجل نزاهة الحكم التماسا إلى المحكمة العليا ضد إقالة وزير الجيش، طالبة إصدار أمر احترازي يمنع ذلك.





ورأت الحركة انه يُحظر على نتنياهو إقالة يؤواف غالانت بموجب اتفاق تناقض المصالح الذي كان قد وقعه.





وأضافت أن الحديث يدور عن إقالة لاعتبارات غير موضوعية وعن مس خطير بـ "أمن الدولة"، ويجب على المحكمة إيقاف الإجراء.



رام الله - دنيا الوطنقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وقف تمرير خطة التغييرات القضائية، حيث أبلغ بذلك أقطاب الائتلاف الحكومي.