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شؤون فلسطينية

أبو سنينة يُطلع القنصل الإيطالي على أوضاع مدينة الخليل

أبو سنينة يُطلع القنصل الإيطالي على أوضاع مدينة الخليل
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أطلع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، القنصل الإيطالي العام في القدس جوزيبه فيديلي، على أوضاع مدينة الخليل وما تعانيه بسبب الاحتلال ومستوطنيه.

وأعرب أبو سنينة خلال لقائه القنصل الإيطالي، اليوم الإثنين، عن شكره للشعب والحكومة الإيطالية على موقفهم السياسي الداعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بجهود المؤسسات الإيطالية في تنفيذ المشاريع التنموية في فلسطين.

وأشار إلى أن بلدية الخليل تربطها علاقة توأمة مع عدة مدن إيطالية، مثمنا دعم القنصلية الإيطالية لإعادة تأهيل الحمام التركي في البلدة القديمة، متطلعا إلى تعميق العلاقة مع الجانب الإيطالي في دعم مشاريع البنية التحتية، لا سيما في القطاع المائي، لافتا إلى أن البلدية تعمل على إعداد خطة إستراتيجية تنموية للأعوام 2023-2026.

وأوضح أنّ مدينة الخليل تُعدُ ثاني أقدم مدينة تاريخية، وهي أكبرها مساحة وسكانا في فلسطين، وتعتبر مركز التجارة والاقتصاد الفلسطيني بامتياز، تمّ تسجيلها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي الإنساني المهدد بالخطر، وصُنفت كمدينة حرفية.

من جانبه، أكدّ فيديلي حرصه على دعم مدينة الخليل، مشيرا إلى أنّه يواصل جهوده في حث السياح الإيطاليين على زيارة مدينة الخليل، ليشاهدوا بأم أعينهم حقيقة ما يجري على أرض الواقع من انتهاكات بحق الفلسطينيين، مبديا استعداده للتعاون مع بلدية الخليل في إعادة تفعيل علاقات التوأمة مع المدن الإيطالية، وبناء علاقات جديدة مع مدن إيطالية أخرى.

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