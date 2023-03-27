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شؤون فلسطينية

لجنة التربية بالتشريعي تناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقر جلسات استماع لمسؤوليين حكوميين

لجنة التربية بالتشريعي تناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وتقر جلسات استماع لمسؤوليين حكوميين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
أقرت لجنة التربية والقضايا المجتمعية في المجلس التشريعي عقد جلسات استماع لعدد من المسؤولين الحكوميين عن الوزارات والهيئات التي تخص عمل اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري بمشاركة رئيس اللجنة النائب د. عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب د. يوسف الشرافي، وعضوية النواب د. سالم سلامة، ود. خميس النجار.

وناقشت اللجنة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول عمل وزارة شؤون المرأة وهيئة الشباب والثقافة.

وبحثت اللجنة عدداً من شكاوى المواطنين الواردة إليها ومتابعتها مع الجهات المختصة.

وأقرت اللجنة تنفيذ جولة تفقدية ليلية على الكادر الطبي المناوب في مستشفيات غزة خلال شهر رمضان.

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