حمدونة: الأسيران الشيخ عدنان والقائد دقة في وضع صحي صعب





ودعا المؤسسات الدولية وخاصة الصليب الأحمر الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالضغط على الاحتلال لانهاء معاناة الأسيرين الشيخ خضر عدنان والقائد وليد دقة، وأهمية القيام بمسئولياتها اتجاه القضايا الإنسانية.

وأكد حمدونة أن تجاهل إدارة السجون لمطلب الحرية للشيخ خضر عدنان المتواجد فيما تسمى (بعيادة سجن الرملة)، فى ظل تدهور وضعه الصحي، والسكوت على سياسة الإهمال الطبي بحق الأسير وليد دقة و600 أسير مريض سيضاعف من قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة.

رام الله - دنيا الوطنطالب الباحث المختص فى قضايا الأسرى، رأفت حمدونة، اليوم الاثنين، المؤسسات الدولية الإنسانية والحقوقية بالضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسيرين القائد وليد دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية في الأراضي المحتلة عام 1948، المصاب بمرض السرطان والالتهاب الرئويٍ الحاد والقصور الكلوي والمتواجد فى مستشفى "برزلاي" والمعرضة حياته للخطر، وحياة الأسير الشيخ خضرعدنان (44 عامًا) من بلدة عرابة/ جنين، والذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ51 على التوالي.وطالب حمدونة المنظمات الحقوقية والإنسانية ومجموعات الضغط الدولية ووسائلالإعلام المحلية والعربية والدولية بالمطالبة بالإفراج عن الشيخ المضرب خضر عدنان والقائد الأسير المريض وليد دقة، ودعا لأهمية زيارتهما والإطلاع على أحوالهما والتعرف على معاناتهما ومجريات حياتهما، وإلزام سلطات الاحتلال بالعمل وفق مواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني، فيما يتعلق بحقوق الأسرى الأساسية والإنسانية، وخاصة في موضوع العناية والرعاية الصحية، وتقديم العلاجات والمتابعة الطبية، ووقف الاعتقالات التعسفية.