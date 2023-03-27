مرابطة بالأقصى: وجودنا في المسجد واجب مقدس لحفظه من اعتداءات

قال الكاتبة والمرابطة في الأقصى زهرة خدرج، إن وجودنا ورباطنا في الأقصى يحفظه من اعتداءات وتدنيس المستوطنين.





وأضافت خدرج: "سنجاهد بالرباط في أقصانا ولن نتخاذل ولن نتنازل فبيت المقدس وما حوله لمن اتبعوا دين الله ولم يبدلوا دينهم ولم يشركوا بالله".

رام الله - دنيا الوطنوبينت أن الفلسطينيين أحق بالأقصى وبالدفاع عنه وحمايته والرباط فيه والاعتكاف، "فنحن فقط من يقرر أن يبقى ونعتكف ونتبع سنة نبينا محمد".وشدد على أن كل من بمقدوره أن يشد الرحال للمسجد الأقصى عليه أن يفعل ولا يتوانى، متابعة: " لنخرج إليه وقد عقدنا النية على إعماره والرباط والصلاة فيه فإن حدث ما يمنعنا من الوصول فقد كتب لنا الأجر".وأكدت على ضرورة عدم التقاعس تجاه حماية الأقصى، لنبذل ما بوسعنا لنصل فأقصانا الآن أحوج من أي وقت متى لوجودنا وانتشارنا في ساحاته ومصلياته.وأردفت: "وجودنا فيه رباط وجهاد وعبادة حتى مجرد الجلوس في ساحاته تشبع عينيك برؤيته، وستسير جحافلنا إليه في كل يوم وفي كل وقت من الفجر إلى العشاء".وختمت قائلة: "لن نغادره ليلا سنقيم فيه الليل نصلي ونتلو الفرآن ولن نقبل من أي أحد أن يملي علينا تعليماته ويحدد لنا متى ندخله ويفرض علينا متى نغادر".