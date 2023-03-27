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شؤون فلسطينية

قطر والبحرين تُعقبان على قرار الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان شمال الضفة

قطر والبحرين تُعقبان على قرار الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان شمال الضفة
مستوطنات بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
عقبت قطر والبحرين، اليوم الإثنين، على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، السماح بإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية.

ودانت قطر بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قانون يسمح بالعودة إلى 4 مستوطنات في الضفة الغربية.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان، صدر اليوم، هذه الخطوة انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المُتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، واعتداءً سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأعربت عن قلق دولة قطر البالغ من سياسة الأمر الواقع التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ سنوات، والتي ترمي إلى نزع الحقوق الفلسطينية التي كفلها القانون الدولي، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وطالبت المُجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.

في السياق، أدانت مملكة البحرين، قرار السلطات الإسرائيلية، نشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد مصادقة كنيست على مشروع قانون يسمح بعودة المستوطنين إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية كان قد تم تفكيكها عام 2005.

وأكدت وزارة الخارجية، موقف البحرين الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية وتوسعها في الأراضي المحتلة، باعتبارها انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي، وتهديدا لعملية السلام وللجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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