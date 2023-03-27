رئيس سلطة المياه يشارك في الجلسة التي عقدتها الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه





رام الله - دنيا الوطنشارك رئيس سلطة المياه في الجلسة التي عقدتها الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بالتعاون مع (اسكوا) ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه والتي جاءت تحت عنوان: "تسريع آليات تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية"، بحضور عدد من الوزراء العرب وممثلين عن الدول والمنظمات العربية والدولية.وفي بداية كلمته، استعرض م. غنيم حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في المنطقة العربية، مركزا على أهمية تكثيف العمل العربي المشترك لمواجهتها ملخصا أهم الآليات الواجب تبنيها، والمتمثلة في خلق شراكات متكاملة تنبثق من استراتيجية الأمن المائي العربي، وتعمل تعزيز التنسيق فيما بين الجهات العربيةوالدولية والأممية الفاعلة، وضرورة استغلال الاهتمام العالمي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف السادس في بناء شراكات مع الدول والمنظمات والأقاليم الفاعلة والقادرة على دعم استراتيجية الأمن المائي العربي، وأهمية أن تكون هذه استراتيجيات وخطط الأمن المائي وخصوصا طويلة الأمد مرنة وقادرة استيعاب المستجدات الاقتصادية والسياسية والمناخية.وأشار غنيم في مداخلته إلى ضرورة العمل على تهيئة بيئة ملائمة لجذب وزيادة التمويل والاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، بالتركيز على البنية التحتية الصديقة للبيئة للتصدي للتغير المناخي وتشجيع الدول المانحة والمؤسسات الدولية على إعطاء هذا النوع من التمويل الأولوية، مشيرا إلى أهمية تحويل جزء من ديون الدول العربية محدودة الدخل الى استثمارات رأسمالية في البنية التحتية بما ينسجم وقرارات قمة شرم الشيخ للمناخ (cop 27)، وأهمية التركيز على التمويل المبتكر من القطاع الخاص .وأفرد غنيم في كلمته جزءا خاصا لقضايا المياه المشتركة وتحت الاحتلال، مؤكدا على أهمية إيلاء اهتمام أكبر لإدارة الموارد المائية المشتركة والعابرة للحدود وطرح استراتيجيات منصفة للتعامل مع الإشكاليات الناتجة عنها. وهو ما يتطلب تكثيف الدور الدبلوماسي العربي في المحافل الدولية لحماية حقوق المياه العربية، وإيجاد مواقف سياسية ضاغطة لوقف الإجراءات الأحادية التي قد تهدد الامن والسلم المجتمعي الإقليمي والدولي. وركز على أهمية الالتزام بعمل عربي مشترك يصب فيدعم الحقوق المائية في المناطق العربية تحت الاحتلال، ضرورةتناول قضية الحقوق المائية الفلسطينية، كأحد الموضوعات المصيرية على الساحة الدولية، للتركيز علــى أهميــة دعــم المجتمــع العربي والمجتمع الدولي لهذه الحقـوق.هذا وناقش المتحدثون في الجلسة من وزراء المياه العرب تحديات بلادهم والمنطقة العربية، والتزامهم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، كما طرحت المنظمات الأممية والدولية المشاركة حلول ومبادرات تسهم في تسريع تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية.