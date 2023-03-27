بحثًا عن منفذي عملية حوارة.. الاحتلال يواصل تشديد إجراءاته حول نابلس

رام الله - دنيا الوطنيواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تشديد إجراءاته، لليوم الثالث على التوالي، على الحواجز المنتشرة في محيط نابلس.ووفق مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال شدد من إجراءاته، اليوم الإثنين، على حاجز حوارة جنوب المدينة، وسط انتشار عسكري مكثف على الشارع الرئيس وسط بلدة حوارة، وأغلق بعض الطرق الفرعية فيها.وذكرت أن جيش الاحتلال نصب بوابة إلكترونية على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وعرقل حركة المواطنين بكلا الاتجاهين.ويشار إلى أن إجراءات جيش الاحتلال الأخيرة بالبلدة تأتي في إطار البحث عن منفذي عملية حوارة التي وقعت مساء السبت الماضي وأسفرت عن إصابة ثلاثة جنود.