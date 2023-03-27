شؤون فلسطينية

الخارجية: استكمال إجراءات نقل جثمان ضحية غرق القارب في إيطاليا عدي أحمد لغزة

الخارجية: استكمال إجراءات نقل جثمان ضحية غرق القارب في إيطاليا عدي أحمد لغزة
الغريق عدي أحمد
رام الله - دنيا الوطن
استكملت سفارة فلسطين لدى إيطاليا، اليوم الإثنين، إجراءات نقل جثمان ضحية غرق القارب قبالة السواحل الإيطالية عدي عبد الفتاح عارف أحمد إلى قطاع غزة، تلبية لرغبة ذويه.

وقالت السفيرة عبير عودة:  إنه "منذ غرق القارب على السواحل الإيطالية، كنا على تواصل دائم مع الجهات الرسمية الإيطالية لمتابعة حيثيات الواقعة، وبعد مطابقة العينات والتعرف على هويته، تم تأكيد خبر وفاة الشاب الفلسطيني عدي أحمد، عبر القنوات الرسمية الإيطالية".

وأوضحت "أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس محمود عباس، اتُخذت الترتيبات اللازمة لنقل الجثمان إلى ذويه في قطاع غزة مع الجهات المختصة الإيطالية والفلسطينية، تمهيدا لنقله إلى قطاع غزة، بالتعاون الكامل مع سفارة دولة فلسطين في القاهرة، والتي استكملناها اليوم، بوداع رسمي للشهيد في مطار فيومنشينو في روما، ووضع العلم الفلسطيني عليه".

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