بماذا اشترط غالانت على نتنياهو للبقاء في منصبه؟
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن شرط وزير جيش الاحتلال المُقال، يوآف غالانت، للبقاء في منصبه.
ووفق قناة (كان) الإسرائيلية التي نقلت قول غالانت: "إذا تراجع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو عن عزلي، فسأوافق على البقاء في المنصب".
والجدير بالذكر أن نتنياهو اتخذ مساء أمس، قرارًا بإقالة غالانت على خلفية تأييده التصويت ضد التعديلات القضائية.
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وفور اتخاذ نتنياهو قرار إقالة غالانت، خرجت مظاهرات واحتجاجات إسرائيلية جابت جميع المدن وأيضًا قرب منزل رئيس الحكومة الواقع في شارع غزة في مدينة القدس المحتلة.
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