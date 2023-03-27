الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنًا من بلدة يطا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من بلدة يطا بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.







وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا جنوب الخليل واعتقلت المواطن أنس سالم أبو فنار، بعد أن عبثت بمحتويات المنزل وفتشته.

رام الله - دنيا الوطنكما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل تعود ملكيتها لعائلتي الهشلمون وأبو سنينة، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بني نعيم، وسعير، وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.