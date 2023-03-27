وزير جيش الاحتلال يكشف سبب إقالته من الحكومة

رام الله - دنيا الوطنكشف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي المقال، يؤاف غالانت، أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن وخلال جلسة مغلقة اتسمت بـ "السرية"، عن المعلومات التي قدمها لرئيس الوزراء، وأطلع أعضاء اللجنة على مدى خطورتها وتأثيرها على أمن إسرائيل.وقال يؤاف غالانت، اليوم الإثنين، خلال جلسة لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، أمام رئيس اللجنة، يولي إدلشتاين إن "هناك تسريعًا ملحوظًا في الإجراءات التي ستؤثر على عمل الجيش وعلى المؤسسة برمتها"، وفق (مكان) الإسرائيلية.وأضاف: "على مسمع أعضاء اللجنة إن التشريعات التي أدت إلى انقسام وتشرذم المجتمع قد تغلغلت بعمق في الجيش وفي مؤسسة الجيش، وبالتالي كان لها تأثير مباشر على أنشطة المؤسسة".وأشار الوزير المقال إلى أنه "وفقا لتقارير المخابرات هناك تراجع في مكانة إسرائيل الدولية وفي تأييد الولايات المتحدة لها".وتناول النقاش في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، موضوع تداعيات التوتر الاجتماعي في إسرائيل على جهاز الأمن.كما شارك وزير الجيش المقال، يؤاف غالانت في المناقشة السرية وفي ختامها، قال رئيس اللجنة، عضو كنيست إدلشتين: "سمعنا أشياء مقلقة، هذا ليس الوقت المناسب لتغيير وزير الجيش".والجدير بالذكر أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو اتخذ مساء أمس، قرارًا بإقالة يوآف غالانت من منصب وزير الجيش بسبب تأييده التصويت ضد خطة الإصلاحات القضائية.