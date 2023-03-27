انتهاء اجتماع قادة الائتلاف الحاكم.. ونتنياهو مصمم على وقف التعديلات القضائية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، انتهاء اجتماع قادة الائتلاف الحاكم والذي جرى في أعقاب حالة عدم الاستقرار التي تشهدها إسرائيل للاحتجاج على خطة إضعاف القضاء.ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإن نتنياهو مصمم على وقف التعديلات القضائية.وفي السياق، هدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، بحل الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو حال أوقف نتنياهو التشريعات القضائية.وشدد بن غفير أن "إصلاح النظام القضائي يجب ألا يتوقف ويجب أن لا نستسلم للفوضى".وبحسب قناة (كان)، منح سموتريتش، الضوء الأخضر لنتنياهو لوقف التشريعات مؤقتا، لكن بن غفير يهدد بحل الائتلاف الحكومي.ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن مسؤولين في حزب ليكود: أن وزير القضاء ياريف ليفين يضغط على وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير لتهديد نتنياهو بحل الحكومة في حال أوقف التشريعات القضائية.فيما قال حزب الصهيونية الدينية: إنه لا يجوز وقف التشريعات بأي شكل من الأشكال، وإن وقفها سيكون استسلام للعنف والفوضى.ويشار إلى أن إسرائيل تشهد حالة من عدم الاستقرار بعدما أقال نتنياهو، وزير الجيش، يوآف غالانت، أعقب ذلك خروج مظاهرات واحتجاجات ضد قرار نتنياهو وللمطالبة باستقالته.