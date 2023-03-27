برئاسة مجدلاني.. وفد قيادي من جبهة النضال الشعبي يتوجه إلى بكين

رام الله - دنيا الوطن

يصل اليوم الإثنين، وفد قيادي من جبهة النضال الشعبي الفلسطيني برئاسة الأمين العام، أحمد مجدلاني إلى بكين في زيارة رسمية تستغرق عشرة أيام بدعوة من الحزب الشيوعي الصيني.







ويضم وفد الجبهة عددًا من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية، حيث غادروا من الضفة الغربية وقطاع غزة وبيروت ودمشق والقاهرة ومن أوروبا إلى الصين.

وسيجري وفد الجبهة سلسلة لقاءات مع المسؤولين الصينيين ومع وزارة الخارجية ومع دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومع دائرة غرب آسيا وشمال إفريقيا ومع العديد من الجامعات والمؤسسات الصينية في بكين وفي نانغحين وشنغهاي، وتتضمن كذلك المشاركة في ملتقى حوار الحضارتين الفلسطينية الصينية المشترك الذي يأتي استجابة لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ لمبادرة الحضارة العالمية.وسيطلع مجدلاني القادة الصينيين في الحزب والدولة على المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية والتحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية في ظل تنامي العنصرية والفاشية الجديدة في إسرائيل وممارساتها العدوانية البشعة ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل، حيث بمارس الاحتلال إرهاب الدولة المنظم والتطهير العرقي بدعم وحماية الإدارة الأمريكية التي لم تعد مؤهلة لأن تكون راعيًا للعملية السياسية.وسيبحث مجدلاني مع المسؤولين في بكين آليات ترجمة المبادرة الصينية حول القضية الفلسطينية وسبل تحويلها إلى مبادرة دولية مع الأطراف الدولية الأخرى بما فيها روسيا والشركاء في مجموعة البريكس.