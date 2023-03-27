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دولي

سموتريتش يؤيد وقف التشريعات القضائية مؤقتًا.. وبن غفير يهدد بحل الحكومة

سموتريتش يؤيد وقف التشريعات القضائية مؤقتًا.. وبن غفير يهدد بحل الحكومة
بن غفير وسموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الإثنين، بحل الحكومة التي يترأسها بنيامين نتنياهو.

ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإن تهديد بن غفير بحل الحكومة في حال أوقف نتنياهو التشريعات القضائية، مشددًا أن "إصلاح النظام القضائي يجب ألا يتوقف ويجب أن لا نستسلم للفوضى".

وبحسب قناة (كان)، منح سموتريتش، الضوء الأخضر لنتنياهو لوقف التشريعات مؤقتا، لكن بن غفير يهدد بحل الائتلاف الحكومي.

ونقل موقع (واللا) الإسرائيلي عن مسؤولين في حزب ليكود: أن وزير القضاء ياريف ليفين يضغط على وزير المالية سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير لتهديد نتنياهو بحل الحكومة في حال أوقف التشريعات القضائية.

فيما قال حزب الصهيونية الدينية: إنه لا يجوز وقف التشريعات بأي شكل من الأشكال، وإن وقفها سيكون استسلام للعنف والفوضى.

ووافقت لجنة الدستور على عرض قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإنه سيسمح القانون للائتلاف بالسيطرة الكاملة على تعيين قاضيين في المحكمة العليا.

ويشار إلى أن إسرائيل تشهد حالة من عدم الاستقرار بعدما أقال نتنياهو، وزير الجيش، يوآف غالانت، أعقب ذلك خروج مظاهرات واحتجاجات ضد قرار نتنياهو وللمطالبة باستقالته.

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