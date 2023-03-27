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العراق: قرار بتعطيل الدوام اليوم بعد فيضانات وسيول عمت البلاد

العراق: قرار بتعطيل الدوام اليوم بعد فيضانات وسيول عمت البلاد
أمطار غزيرة الأمر الذي أدى إلى سيول في العراق
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة العراقية، عن تعطيل الدوام اليوم الاثنين في كافة المحافظات، إثر سيول وفيضانات عمت البلاد بعد تساقط غزير للأمطار. 

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه بتعطيل الدوام الرسمي ليوم الإثنين، الموافق، 2023/3/27، بسبب سوء الأحوال الجوية، باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية".

وشهد العراق في مختلف محافظاته اضطراباً كبيراً في الأحوال الجوية مع التساقط الغزير والمستمر للأمطار، منذ فجر الأحد، وما خلفه من سيول وفيضانات داخل المدن والبلدات العراقية.

وكانت محافظات ذي قار والنجف وبابل والأنبار والديوانية وواسط وميسان وصلاح الدين، قد أعلنت في وقت سابق الأحد عن تعطيل الدوام الرسمي بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحتها.

وانتشرت مقاطع وصور السيول الجارفة والفيضانات التي عمت معظم مدن العراق في العاصمة بغداد والنجف وغيرها من مدن ومناطق جراء الهطولات المطرية الكثيفة طيلة يوم الأحد، والتي ستستمر وفق هيئة الأنواء الجوية العراقية يوم الاثنين. تهالك بنى التصريف.

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