بعد محادثات وزيري الخارجية.. السعودية وإيران تتفقان على هذا الأمر

رام الله - دنيا الوطناتفق وزيرا الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان المبارك.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين الشعبية، قبل عدة أسابيع.وبحث الوزيران الاتفاق لاستئناف العلاقات الثنائية بين البلدين، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وكان عبد اللهيان، قال الأسبوع الماضي، إن إيران والسعودية تجريان تحضيرات للقاء على مستوى وزيري الخارجية.واتفقت إيران والسعودية في العاشر من آذار/ مارس الجاري بعد محادثات جرت في الصين على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك بعد سنوات من القطيعة.