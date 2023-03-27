شؤون فلسطينية

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة
أجواء غائمة في فلسطين وانخفاض في درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت دائرة الأرصاد الجوية، عن طقس فلسطين لهذا الأسبوع، حيث يكون الجو اليوم الاثنين غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها العام بحدود درجتين مئويتين وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما طقس فلسطين هذه الليلة، فيكون الجو غائما جزئياً وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع.

ويكون طقس فلسطين يوم الثلاثاء صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة بحيث تصبح اعلى من معدلها العام بقليل ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الأربعاء يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها بحدود درجتين مئويتين وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الخميس يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية و الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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