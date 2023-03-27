دولي

أول تعليق من الولايات المتحدة على التظاهرات العارمة في إسرائيل

أول تعليق من الولايات المتحدة على التظاهرات العارمة في إسرائيل
تعليق من الولايات المتحدة على التظاهرات العارمة في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
علقت الولايات المتحدة اليوم الاثنين، على التظاهرات العارمة التي شهدتها إسرائيل، الليلة الماضية، بعد إقالة وزير الجيش، يؤاف غالانت.

وأعربت على لسان المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، أدريان واتسون، عن قلقها، داعية إلى "حل وسط يتم التوصل إليه في أسرع وقت ممكن".

وأضافت في بيان "نشعر بقلق عميق إزاء أحداث اليوم في إسرائيل والتي تؤكّد مجدّدًا الحاجة الملحّة للتوصّل إلى تسوية".

وتابعت: "القيم الديموقراطيّة كانت دائمًا، ويجب أن تظلّ، سمة للعلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل"، مشيرة إلى أن "المجتمعات الديمقراطيّة تتعزّز من خلال ضوابط وتوازنات".

وشدّدت واتسون على أنّ "التغييرات الأساسيّة لنظام ديمقراطي يجب أن تتمّ على أساس أوسع قاعدة ممكنة من الدعم الشعبي".

وأردفت "نُواصل حضّ القادة الإسرائيليّين على التوصّل إلى تسوية في أقرب وقت ممكن. نعتقد أن هذا هو الطريق الأفضل لإسرائيل وجميع مواطنيها".

وشهدت مدن إسرائيلية عدة الليلة الماضية، وحتى وقت متأخر من فجر اليوم، تظاهرات عارمة، ضد حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو على خلفية نيته المصادقة على التشريعات القضائية الجديدة.

وكان نتنياهو أقال وزير الجيش، يوؤاف غالانت، بعد يوم واحد من إصداره بيان، أيد من خلالها وقف العمل بالتشريعات القضائية.

وشن زعماء المعارضة في إسرائيل هجوماً عنيفاً على نتنياهو على خلفية إقالة غالانت، وقالوا إنه أصبح يشكل "خطراً على إسرائيل". 

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