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شؤون فلسطينية

الديمقراطية: 15 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع آذار الجاري

الديمقراطية: 15 بؤرة استيطانية جديدة منذ مطلع آذار الجاري
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، قالت فيه إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر آذار (مارس) الجاري، أقرت تشريع 15 بؤرة استيطانية وتحويلها إلى مستوطنات مستوفية شروط البناء الاستيطاني الإسرائيلي، كما أقرت استعادة 4 مستوطنات في شمال الضفة الفلسطينية كان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق شارون قد أخلاها، في إطار خطة الإنكفاء وإعادة الانتشار في قطاع غزة عام 2005، كما أقرت سلطات الاحتلال عبر مجلس شؤون الاستيطان فيما يسمى الإدارة المدنية للاحتلال في الضفة تشييد 9400 شقة استيطانية لتوسيع المستوطنات القائمة حالياً.

وأضافت الجبهة الديمقراطية لقد كشفت حركة السلام الآن الإسرائيلية في بيان لها في 25/3/2023 هذه المعلومات الموثقة، ونشرت الخرائط التي تبين طبيعة مشاريع توسيع الاستيطان المذكورة، مؤكدة أن حكومة نتنياهو، وخلافاً لكل الادعاءات لم تتوقف عن تخطيط وإقرار وتوسيع مشاريع الاستيطان في الضفة الفلسطينية، والعمل في السياق نفسه على طمس معالم مدينة القدس، عبر مشاريع الهدم والتهويد. 

وختمت أن ما كشفت عنه حركة السلام الإسرائيلية في تقريرها المذكور أعلاه، يؤكد حقيقة "مضمون تفاهمات" العقبة- شرم الشيخ التي ألقت بحمولة الإلتزامات والإستحقاقات على فريق السلطة الفلسطينية وحده، خلافاً لادعاءاته وتصريحات أفراده وتغريداته.

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