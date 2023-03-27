مباشر | مظاهرات في تل أبيب ضد قرار نتنياهو إقالة وزير الجيش

دولي

كنيست تؤجل التصويت على التغييرات في تشكيل لجنة تعيين القضاة

كنيست تؤجل التصويت على التغييرات في تشكيل لجنة تعيين القضاة
كنيست تقرر تأجيل التصويت على قرار تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة
رام الله - دنيا الوطن
اتخذت لجنة الدستور في كنيست الإسرائيلية، مساء يوم الأحد، قرارًا بشأن التصويت على التغييرات في تشكيل لجنة تعيين القضاة والتي كان مقررًا الليلة.

ووفق موقع (واللا) الإسرائيلية، فإنه تم تأجيل المناقشة في لجنة الدستور التي كان من المقرر إجراؤها الليلة للتصويت على التغييرات في تشكيل لجنة تعيين القضاة.

وأضاف الموقع: كان من المفترض أن يتم التصويت في غضون نصف ساعة تقريبًا، لكن تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة، على ما يبدو بسبب الاحتجاجات.

في حين، كشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية أن وزير القضاء، ياريف ليفين عارض بشدة تجميد خطة التشريعات القضائية.

بينما أفادت (القناة 12) الإسرائيلية، أن حزبا شاس ويهوديت هتوراه أعلنا تأييدهما وقف إقرار التشريعات القضائية.

ويشار إلى أن إسرائيل تشهد هذا المساء، مظاهرات احتجاجية كبيرة عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إقالة يوآف غالانت من منصب وزير الجيش، وللمطالبة باستقالته من رئاسة الحكومة.

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