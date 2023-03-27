صور: مظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على إقالة غالانت ونتنياهو يُجري مشاورات

تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء يوم الأحد، عقب قرار رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الجيش، يوآف غالانت من منصبه.







وبحسب قناة (كان) الإسرائيلية، فإن الآلاف من المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي وحكومة نتنياهو على جسر "يتسحاق نڤون" في شارع يهوديت تل أبيب الآن.





كما واندلعت مواجهات بين متظاهرين وشرطة الاحتلال في محيط منزل نتنياهو بالقدس عقب إقالة وزير الجيش.





في حين، ذكرت (القناة 12) الإسرائيلية، أن نتنياهو يجري الآن مشاورات في مكتبه.







وأضافت القناة ضمن ردود الفعل: "الجامعات الإسرائيلية تعلن تعليق الدراسة اعتبارًا من الغد حتى إشعار آخر".











رام الله - دنيا الوطن