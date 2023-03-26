قنصل الاحتلال في نيويورك يقدم استقالته بعد إقالة غالانت

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الأحد، أن القنصل العام الإسرائيلي في نيويورك، آساف زمير، قرر تقديم استقالته.وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن استقالة زمير جاءت بعد إقالة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو لوزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت.في حين، ذكرت صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية، أن مدير عام وزارة الجيش، اللواء احتياط إيال زامير، الذي يقوم بزيارة عمل إلى واشنطن، قطع زيارته والعودة إلى إسرائيل.وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم، أمام منزل نتنياهو للاحتجاج قراره إقالة غالانت من منصب وزير الجيش.