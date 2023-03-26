تأكيداً لما نشرته "دنيا الوطن".. "التربية" تنهي عملية استقبال الطلبات لتعيين معلمين جدد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين، المضي في استكمال عملية توظيف معلمين جدد في جميع محافظات الوطن، ما من شأنه أن يرفد العملية التعليمية بالطواقم التدريسية المؤهلة بالسرعة الممكنة، حيث تم الانتهاء من استقبال طلبات الترشح للوظائف التعليمية والمهنية والمساندة، إذ بلغ عدد الطلبات المقدمة 48476 طلباً، وتمّ قبول 45573 منها.وأكدت الوزارة، في بيان، أنه بالتعاون مع ديوان الموظفين العام سيتم عقد امتحان التوظيف للعام 2023 يوم 8/4/2023.وتوزعت الطلبات المقبولة على مديريات التربية والتعليم كما يلي: أريحا 1044 طلباً، والخليل 3768 طلباً، وبيت لحم 2719 طلباً، وبيرزيت 1197 طلباً، وجنوب الخليل 3373 طلباً، وجنوب نابلس 2360 طلباً، وجنين 4401 طلب، ورام الله 3571 طلباً، وسلفيت 1834 طلباً، وشمال الخليل 2727 طلباً، وضواحي القدس 1381 طلباً، وطوباس 1493 طلباً، وطولكرم 3424 طلباً، وقباطية 2609 طلبات، وقلقيلية 2010 طلبات، ونابلس 5182 طلباً، ويطا 2480 طلباً.وأفادت وزارة التربية والتعليم ان عملية التوظيف الجديدة تأتي ضمن تدابير الوزارة لإنهاء العام الدراسي الحالي استجابة لنداءات مجلس أولياء أمور الطلبة والهيئات والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لإنقاذ العام الدراسي الذي يتهدده الخطر بسبب استمرار إضراب المعلمين.وأفاد ديوان الموظفين أنه سيتم اتخاذ اجراءات استثنائية للتسريع في عملية التوظيف.وكانت "دنيا الوطن"، علمت من مصدر فلسطيني، الثلاثاء الماضي، أن الحكومة الفلسطينية تبحث سبل استبدال ما وصفه بـ "المتمردين" من المعلمين، بمعلمين آخرين، في حين كلفت وزارة التربية والتعليم بالعمل على ذلك.وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "لا مكان لمن يريد أن يبتز شعبه، والمعلم الحقيقي هو المعلم الذي يقف خلف السبورة لا يمسك عصا من أجل منع التلاميذ من الجلوس على مقاعد الدراسة".وأكد المصدر، أن "هنالك أكثر من 45 ألف خريج جاهز للالتحاق بقطاع التعليم من حملة شهادات التربية في المحافظات الشمالية وحدها، ولن نتردد في إنقاذ العام الدراسي من أيدي العابثين"، على حد وصفه.