الأوقاف الأردنية تستنكر اعتداءات الاحتلال على المعتكفين بالأقصى

رام الله - دنيا الوطناستنكرت دائرة الأوقاف الأردنية اليوم الأحد، اعتداءات قوات الاحتلال على المعتكفين بالمصلى القبلي بالمسجد الأقصى.وأكدت في بيان، أن هذه الانتهاكات الخطيرة ستؤدي إلى تأجيج الأوضاع مع الاحتلال، في هذه الأيام المباركة.ودعت الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، المسلمين إلى الاعتكاف والتواجد الدائم في المسجد الأقصى وداخل باحاته، والحيلولة دون الاستفراد بالأقصى.وطالبت المؤسسات الدولية والحكومات، بالتحرك العاجل لوقف تدهور الأوضاع في المسجد الأقصى، والسماح للمسلمين بالوصول للمسجد بكل حرية.واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، عقب إخلاء المعتكفين منه بالقوة الليلة.