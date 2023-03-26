بن غفير مُعلقًا على إقالة غالانت: الفاشل بمهامه لا يبقى في منصبه

وقال بن غفير: إن "من يخضع ويفشل في مهامه لا يمكنه البقاء في منصبه ولو للحظة، إنني أهنئ رئيس الحكومة نتنياهو على قراره إقالة غالانت".





واتخذ رئيس حكومة الاحتلال، نتنياهو، قرارًا مساء اليوم، بإقالة يوآف غالانت من منصبه كوزير للجيش، بعدما أبدى نيته التصويت ضد تشريعات خطة إضعاف القضاء.



رام الله - دنيا الوطنعلق وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، مساء يوم الأحد، على قرار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الجيش، يوآف غالانت.