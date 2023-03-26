عقب إقالته لغالانت.. زعماء المعارضة في إسرائيل يهاجمون نتنياهو

من جهته، عقب وزير المالية السابق في حكومة الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، على قرار نتنياهو بالقول: "اختار نتنياهو طريق كل الطغاة".





وزاد ليبرمان: "إن إقالة غالانت يجب أن يكون إنذارًا حقيقيًا لجميع أعضاء الائتلاف، لن أتفاجأ إذا كانت الخطوة التالية لنتنياهو هي إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي".

رام الله - دنيا الوطنشن زعيم المعارضة، يائير لبيد، ومسؤولون إسرائيليون وأعضاء كنيست، مساء يوم الأحد، هجومًا على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو عقب قراره إقالة وزير الجيش، يولآف غالانت.وقال لبيد: إن "إقالة وزير الجيش غالانت يشير إلى مستوى انحطاط جديد لحكومة نتنياهو التي تضر بالأمن القومي".فيما وصف عضو كنيست، جدعون ساعر قرار نتنياهو إقالة غالانت بـ "العمل الجنوني".وأضاف ساعر أن "نتنياهو مصمم على دفع إسرائيل نحو الهاوية، وكل يوم يستمر نتنياهو بمنصبه يعرض إسرائيل ومستقبلها للخطر".بدورها، قالت زعيمة حزب العمل، ميراف ميخائيلي: "الآن أكثر من أي وقت مضى نتنياهو يشكل خطر شديدا على إسرائيل".وقرر رئيس حكومة الاحتلال مساء اليوم، إقالة يوآف غالانت من منصبه كوزير للجيش بعدما قرر الأخير، التصويت ضد تشريعات خطة إضعاف القضاء.