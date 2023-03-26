دولي

نتنياهو يُقيل وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت

نتنياهو يُقيل وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت
نتنياهو وغالانت
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأحد، قرارًا ضد وزير الجيش، يوآف غالانت.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن نتنياهو قرر مساء اليوم، إقالة غالانت من منصبه كوزير لجيش الاحتلال.

وفي وقت سابق، قالت مصادر مقربة من نتنياهو إنه في حال صوت وزير الجيش يوآف غالانت ضد تشريعات خطة إضعاف القضاء، فإنه سيتم إقالته من منصبه.

وكان نتنياهو عاد فجر اليوم الأحد، من لندن ولم يتطرق إلى تصريحات غالانت، الذي طالب، بوقف دفع تشريعات خطة إضعاف القضاء ولإجراء حوار مع معارضيها، حسبما ذكرت (القناة 12).

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اقتراح منصب وزير الجيش على آفي ديختر، رئيس (الشاباك) الأسبق، بهدف ضمان تأييده للخطة القضائية.

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