الاحتلال يتخذ إجراءً جديدًا في إطار البحث عن منفذي عملية حوارة

ويشار إلى أن عملية حوارة التي وقعت مساء أمس، أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين فيما لا تزال عمليات البحث عن المنفذين جارية.

رام الله - دنيا الوطناتخذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الأحد، إجراءً جديدًا في إطار البحث عن منفذي عملية حوارة الأخيرة.كما وقرر جيش الاحتلال إغلاق طرق ومداخل فرعية في بلدة حوارة جنوب نابلس.وأكدت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال أغلقت ستة مداخل وطرقا فرعية في البلدة، تربط بين البلدة وعدد من القرى والبلدات المحيطة بها.وذكرت أن المداخل المغلقة هي: اودلا، الوجبة السريعة، مدخل مدرسة عقاب مفضي، مطعم شمس، شارع الداخلية، ومدخل عينبوس.وفي السياق، أصدر قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، اليوم، قرارات جديدة بشأن بلدة حوارة جنوب نابلس.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال فإن المسؤول العسكري الإسرائيلي أجرى تقييما للوضع الأمني في موقع عملية حوارة، وأوعز بزيادة النشاط الأمني ​​في شمال الضفة وتعزيز عمليات التفتيش من وإلى نابلس.ووفق المتحدث، فقد تقرر تعزيز حماية نقاط القوات في حوارة ووضع وسائل مراقبة إضافية.