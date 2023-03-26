شؤون فلسطينية

الإمارات تعقب على قرار الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان شمال الضفة

الإمارات تعقب على قرار الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان شمال الضفة
مستوطنات بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
أدانت دولة الإمارات بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها يوم الأحد، نشرته وكالة الأنباء الاماراتية (وام)، رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية.

أخبار ذات صلة

العواودة: واجبنا شد الرحال للأقصى ووقف تمادي الاحتلال الخطير فيه

العواودة: واجبنا شد الرحال للأقصى ووقف تمادي الاحتلال الخطير فيه

الاحتلال يتخذ إجراءً جديدًا في إطار البحث عن منفذي عملية حوارة

الاحتلال يتخذ إجراءً جديدًا في إطار البحث عن منفذي عملية حوارة

الإمارات تعقب على قرار الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان شمال الضفة

الإمارات تعقب على قرار الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان شمال الضفة

المجلس المركزي لأولياء الأمور يُصدر بيانًا بشأن أزمة المعلمين

المجلس المركزي لأولياء الأمور يُصدر بيانًا بشأن أزمة المعلمين

قائد القيادة الوسطى بجيش الاحتلال يتخذ قرارات جديدة بشأن حوارة

قائد القيادة الوسطى بجيش الاحتلال يتخذ قرارات جديدة بشأن حوارة

اشتية يلتقي بعثة &quot;العمل الدولية&quot;

اشتية يلتقي بعثة "العمل الدولية"

الجبهة العربية تدين جريمة حرق المستوطنين لمنزل عائلة عواشرة

الجبهة العربية تدين جريمة حرق المستوطنين لمنزل عائلة عواشرة

&quot;الخارجية&quot; تدين ارتكاب مستوطنين جريمة إحراق منزل في سنجل

"الخارجية" تدين ارتكاب مستوطنين جريمة إحراق منزل في سنجل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

العواودة: واجبنا شد الرحال للأقصى ووقف تمادي الاحتلال الخطير فيه

العواودة: واجبنا شد الرحال للأقصى ووقف تمادي الاحتلال الخطير فيه

قائد القيادة الوسطى بجيش الاحتلال يتخذ قرارات جديدة بشأن حوارة

قائد القيادة الوسطى بجيش الاحتلال يتخذ قرارات جديدة بشأن حوارة

اشتية يلتقي بعثة &quot;العمل الدولية&quot;

اشتية يلتقي بعثة "العمل الدولية"

الجبهة العربية تدين جريمة حرق المستوطنين لمنزل عائلة عواشرة

الجبهة العربية تدين جريمة حرق المستوطنين لمنزل عائلة عواشرة

&quot;الخارجية&quot; تدين ارتكاب مستوطنين جريمة إحراق منزل في سنجل

"الخارجية" تدين ارتكاب مستوطنين جريمة إحراق منزل في سنجل

حمادة: شعبنا سيقف بالمرصاد لاعتداءات الاحتلال ضد الأقصى والقدس

حمادة: شعبنا سيقف بالمرصاد لاعتداءات الاحتلال ضد الأقصى والقدس

هيئة شؤون الأسرى بغزة تستنكر اعتقال المواطن المريض أبو عواد عبر معبر بيت حانون

هيئة شؤون الأسرى بغزة تستنكر اعتقال المواطن المريض أبو عواد عبر معبر بيت حانون

أبو بكر يطالب الصليب الأحمر التدخل لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة

أبو بكر يطالب الصليب الأحمر التدخل لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة

منوعات

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

كم بلغت تكلفة حفل زفاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش؟

كم بلغت تكلفة حفل زفاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش؟

كبار الفنانين يوجّهون انتقادات لاذعة لِـ ياسمين عز: خليكِ طبيعية

كبار الفنانين يوجّهون انتقادات لاذعة لِـ ياسمين عز: خليكِ طبيعية

هل تُنهي المحكمة اليوم تعاقد روتانا مع شيرين عبدالوهاب؟

هل تُنهي المحكمة اليوم تعاقد روتانا مع شيرين عبدالوهاب؟

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف أنظار الجمهور

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف أنظار الجمهور

حيّرت الجمهور.. خالد الصاوي ينشر صورة معدّلة برفقة رامز جلال

حيّرت الجمهور.. خالد الصاوي ينشر صورة معدّلة برفقة رامز جلال

شاهد: حلا شيحة توجّه رسالة للجمهور بظهورها الأول خلال رمضان

شاهد: حلا شيحة توجّه رسالة للجمهور بظهورها الأول خلال رمضان

السبب الحقيقي وراء عدم عرض مسلسل &quot;تحت الوصايا&quot;

السبب الحقيقي وراء عدم عرض مسلسل "تحت الوصايا"

مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج من مهاجم هداف بالنادي الأهلي

مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج من مهاجم هداف بالنادي الأهلي

أول تعليق من ياسمين عز بعد وقوعها ضحية &quot;رامز نيفر إند&quot;

أول تعليق من ياسمين عز بعد وقوعها ضحية "رامز نيفر إند"

عربي

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من القرأن بالدنمارك

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من القرأن بالدنمارك

مصرع 19 مهاجراً أفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

مصرع 19 مهاجراً أفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

لبنان: قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يثير جدلاً واسعاً

لبنان: قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يثير جدلاً واسعاً

الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة

الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة