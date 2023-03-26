الإمارات تعقب على قرار الاحتلال السماح بإعادة الاستيطان شمال الضفة

أدانت دولة الإمارات بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.







وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها يوم الأحد، نشرته وكالة الأنباء الاماراتية (وام)، رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطنوشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وكانت الحكومة الإسرائيلية قد طرحت الأسبوع الحالي عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية.