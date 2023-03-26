شؤون فلسطينية

المجلس المركزي لأولياء الأمور يُصدر بيانًا بشأن أزمة المعلمين

المجلس المركزي لأولياء الأمور يُصدر بيانًا بشأن أزمة المعلمين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب المجلس المركزي لأولياء الأمور، المعلمين والمعلمات، أصحاب الضمائر الحية، والحريصين على مستقبل أبنائنا كحرصنا عليه، إلى العودة إلى عملهم وعدم المساهمة في المزيد من تجهيل أبنائنا وإضاعة العام الدراسي.

وأعرب المجلس في بيان صادر عنه، مساء يوم الأحد، "عن استغرابه من هؤلاء المتعنتين الضاربين بعرض الحائط كل المبادرات التي تم تقديمها لإنهاء هذه الأزمة وعودة أبنائنا إلى مقاعدهم الدراسية".

كما طالب مجلس أولياء الأمور، الحكومة والقيادة الفلسطينية بإيجاد حل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الدراسي، من خلال دراسة إيجاد بدائل للمعلمين المضربين لضمان سير العملية التعليمية لحين انتهاء الأزمة، وجميعنا يعلم أن هناك عشرات آلاف المتقدمين للعمل في وظائف التعليم لدى وزارة التربية.

ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار لكل الذين حافظوا على الأمانة وعادوا صباح اليوم إلى مدارسهم وواصلوا رسالتهم السامية.

وقال: نحو ألف معلم التحقوا صباح اليوم الأحد بالعملية التعليمية، ما انعكس على عشرات الآلاف من أبنائنا وبناتنا بأن عادوا إلى صفوفهم، في معظم المحافظات سيما نابلس وجنين وقباطية والخليل، وبذلك نتفاءل بقرب انتهاء هذه الأزمة التي تأثر منها كل بيت فلسطيني.

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