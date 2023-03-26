مسؤول أمني إسرائيلي: هناك انخفاض بقدرة الردع لدى الجيش
نقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن مسؤول أمني وصفته بأنه "كبير" قوله، بأن هناك انخفاضاً في قدرة الردع لدى الجيش.
وأضافت أن هناك خططاً لشن هجمات على إسرائيل على أساس أنها ضعيفة في قدرة الرد.
وتابعت: بأن "استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق سيؤدي لضرر كبير بكفاءة الجيش، وإيران على بعد 2-3 أسابيع من صنع قنبلة نووية".
كما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مسؤول أمني "كبير" قوله: إن "رئيس الأركان وقادة (شاباك) و(موساد) مقتنعون بأن استمرار التشريعات القضائية خطر على إسرائيل".
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