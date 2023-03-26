مسؤول أمني إسرائيلي: هناك انخفاض بقدرة الردع لدى الجيش





وأضافت أن هناك خططاً لشن هجمات على إسرائيل على أساس أنها ضعيفة في قدرة الرد.





وتابعت: بأن "استمرار التشريعات القضائية دون اتفاق سيؤدي لضرر كبير بكفاءة الجيش، وإيران على بعد 2-3 أسابيع من صنع قنبلة نووية".





كما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن مسؤول أمني "كبير" قوله: إن "رئيس الأركان وقادة (شاباك) و(موساد) مقتنعون بأن استمرار التشريعات القضائية خطر على إسرائيل".

رام الله - دنيا الوطننقلت (القناة 13) الإسرائيلية، عن مسؤول أمني وصفته بأنه "كبير" قوله، بأن هناك انخفاضاً في قدرة الردع لدى الجيش.