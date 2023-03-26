قائد القيادة الوسطى بجيش الاحتلال يتخذ قرارات جديدة بشأن حوارة

أصدر قائد القيادة الوسطى في جيش الاحتلال، اليوم الأحد، قرارات جديدة بشأن بلدة حوارة جنوب نابلس.





ووفق المتحدث، فقد تقرر تعزيز حماية نقاط القوات في حوارة ووضع وسائل مراقبة إضافية.





وشهدت بلدة حوارة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ثلاث عمليات إطلاق نار، أسفرت عن مقتل مستوطنيْن، وإصابة أربعة آخرين بينهم حالات خطيرة، كان آخرها أمس السبت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال فإن المسؤول العسكري الإسرائيلي، أجرى قائد القيادة الوسطى تقييما للوضع الأمني في موقع عملية حوارة، وأوعز بزيادة النشاط الأمني ​​في شمال الضفة وتعزيز عمليات التفتيش من وإلى نابلس.