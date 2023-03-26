إسرائيل والإمارات توقعان اتفاقية تجارة حرة لتخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات





يشار إلى أن الإمارات وإسرائيل وقعتا قبل نحو عامين على اتفاق لتطبيع العلاقات بين الجانبين برعاية أميركية.





رام الله - دنيا الوطنوقعت كل من إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، على اتفاقية تجارة حرة لتخفيض الرسوم الجمركية على عدة منتجات.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إنه "وقع اليوم مع رئيس الوزراء، نتنياهو وسفير الإمارات لدينا على اتفاقية تجارة حرة لتخفيض الرسوم الجمركية على 96% من المنتجات، وتخفض تكلفة المعيشة، وتخلق فرص عمل جديدة في إسرائيل".