إعلام الاحتلال يكشف معلومات جديدة حول عملية تفجير مجدو

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، معلومات جديدة بشأن عملية مجدو بأراضي عام 48.ووفق صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن "منفذ عملية مجدو استخدم دراجة كهربائية في أراضي عام 48، وكان بحوزته أيضًا حقيبة بها بطاريات".وكانت الصحيفة ذاتها كشفت الأسبوع الماضي، عن تفاصيل جديدة متعلقة بعملية التفجير في مجدو.وقالت إن "منفذ عملية مجدو عبر الحدود مستخدمًا سلم وتمكن بذلك من عبور السياج مضيفة أن "في المؤسسة الأمنية، يتزايد التقدير بأنه أرسل من قبل (حزب الله)".وسبق أن كشف بيان مشترك صدر عن الجيش وجهاز (شاباك) والشرطة، أن منفذ تفجير مجدو شخص لبناني اجتزا الحدود وزرع القنبلة المتفجرة، وفي طريق عودته قُتل برصاص، وتم احتجاز جثمانه.وقال جيش الاحتلال، إن منفّذ تفجير عبوة عند مفترق مجدو، أوّل من أمس، هو شخص تسلَّل من لبنان إلى إسرائيل، وبعد التفجير عاد إلى منطقة الحدود حاملا حزاما ناسفا، قبل أن يتم قتله.وذكر الجيش أنه "مع بداية الأسبوع انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مفترق مجدو، وأسفرت عن إصابة مواطن إسرائيلي بجروح خطيرة حيث قامت قوات الأمن على إثر ذلك بالعمل على تحديد مكان المشتبه بهم بزرع العبوة الناسفة".وقال إنه "أثناء عمليات التمشيط، وإغلاق الطرق، تم إيقاف سيارة في منطقة بلدة يعرة (التي تقع عند الحدود الشمالية)، حيث شكل المسلح الذي كان بداخلها خطرًا على قوات الشاباك والشرطة والتي قامت بقتله".