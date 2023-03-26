الإعلان عن موعد ومكان انعقاد القمة العربية الـ 32

رام الله - دنيا الوطنقالت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إنه من المنتظر أن تُعقد القمة العربية الـ 32 بالمملكة العربية السعودية في 19 أيار/ مايو المقبل عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع الحكومة السعودية.وأضاف الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة السفير حسام زكي في تصريح له اليوم الأحد، أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار خمسة أيام.يذكر أن عام 2023 من المنتظر أن يشهد أيضا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا، والقمة العربية الإفريقية في المملكة العربية السعودية.