الجبهة العربية تدين جريمة حرق المستوطنين لمنزل عائلة عواشرة



وقالت الجبهة في تصريح صحفي إن هذه الجريمة البشعة تعيد للأذهان جريمة حرق منزل عائلة دوابشة على يد مستوطنين في قرية دوما جنوب نابلس عام 2015 والتي راح ضحيتها ابن واب وطفل رضيع ولم يبقى من العائلة سوى الطفل احمد في جريمة هزت المشاعر الإنسانية لكل الأحرار في العالم.





وحذرت الجبهة من اعتداءات المستوطنين المتصاعدة على القرى والبلدات الفلسطينية وعلى المواطنين وممتلكاتهم محملة حكومة الاحتلال المتطرفة المسئولية الكاملة عن نتائجها، خصوصاً وأنها تتم تحت بصر وسمع وبحماية قوات الاحتلال، ودون ان تمارس حكومة الاحتلال أي مساءلة لقطعان المستوطنين الذين يواصلون نهب وتخريب ممتلكات المواطنين.



وأضافت الجبهة يجب أن ألا تمر هذه الاعتداءات بدون عقاب، وعلى شعبنا أن لا يقف مكتوف الأيدي أمام ما تمارسه قطعان المستوطنين من خراب وتدمير ممنهج، داعية إلى التصدي بكل قوة لقطعان المستوطنين، وتشكيل لجان حماية شعبية للقرى والبلدات المحاذية للمستوطنات.



وطالبت الجبهة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التنديد بهذه الجرائم المتواصلة وتحميل حكومة الاحتلال المتطرفة المسئولية عن استمرار هذه الممارسات باعتبارها خرقا لكل القوانين الدولية وبصفتها المسئولة عن ممارسات مستوطنيها.



وتابعت الجبهة أن الاحتلال الذي يرفض وقف الاستيطان ويواصل دعمه للمستوطنين ويطلق لهم العنان لارتكاب جرائمهم دون أي رادع انما يسعى إلى جر المنطقة من جديد إلى دوامة العنف لتصدير أزماته الداخلية من ناحية ولفرض امر واقع على الأرض يحول دون تحقيق أهداف شعبنا الثابتة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.





رام الله - دنيا الوطندانت الجبهة العربية الفلسطينية قيام مستوطنين متطرفين بحرق منزل المواطن احمد عواشرة في بلدة سنجل شمال رام الله فجر اليوم الأحد، والذي كاد أن يودي إلى كارثة جديدة لولا يقظة صاحب المنزل على تحطيم المستوطنين لنافذة منزله قبل القاء النار إلى المنزل وقيامه بإخراج زوجته وأطفاله.