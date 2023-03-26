"الخارجية" تدين ارتكاب مستوطنين جريمة إحراق منزل في سنجل

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام مستوطنين إرهابيين على إحراق منزل المواطن أحمد ماهر عواشرة، في بلدة سنجل، شمال رام الله.وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن المستوطنين المنتشرين في قواعد الإرهاب يواصلون جرائمهم على سفوح الضفة الغربية المحتلة وهضابها وجبالها.وقالت: إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه العقلية الاستعمارية العنصرية المتطرفة التي تشعل الحرائق في ساحة الصراع، ولا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل الآمنين في منازلهم، بمن فيهم الاطفال والنساء والمرضى وكبار السن.وأضافت أن مليشيات المستوطنين الإرهابية تعيث خراباً وفساداً ودماراً في كل ما هو فلسطيني، سواء الأرض أو ما يتعلق بالمنازل والمزروعات والمقدسات والمركبات، وعمليات تطهير عرقي وقتل تحت سمع جيش الاحتلال وبصره، وبحماية من المستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية.وحمّلت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم مليشيات المستوطنين الإرهابية واعتبرتها إمعاناً في التصعيد وخلق المزيد من التوترات في ساحة الصراع، واستخفافاً بأية جهود أميركية ودولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة.