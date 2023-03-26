حمادة: شعبنا سيقف بالمرصاد لاعتداءات الاحتلال ضد الأقصى والقدس

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة (حماس) عن مدينة القدس محمد حمادة أن شعبنا سيقف بالمرصاد لاعتداءات الاحتلال ضد المسجد الأقصى والقدس.وقال حمادة إن شعبنا الفلسطيني لن يترك الأقصى وحيدا، والعدوان على المسجد الأقصى لن يمر مرورا عاديا.وشدد على أن الاعتكاف في المسجد الأقصى حق شعبنا، وسيدافع عنه في كل وقت وبكل الوسائل.وأضاف أن "اليد القابضة على الزناد ستستمر في تدفيع الاحتلال الثمن جراء العدوان على القدس والمسجد الأقصى".ودعا شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل للنفير العام والاعتكاف في المسجد الأقصى والدفاع عنه أمام هجمات الاحتلال والمستوطنين.