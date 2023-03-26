هيئة شؤون الأسرى بغزة تستنكر اعتقال المواطن المريض أبو عواد عبر معبر بيت حانون

رام الله - دنيا الوطناستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بغزة، وعلى لسان مدير عام الهيئة حسن قنيطة، اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لمريض أثناء عودته من مستشفى المطلع بمدينة القدس إلى غزة عبر حاجز بيت حانون.وأوضح قنيطة، أن سلطات الاحتلال اعتقلت يوم الثلاثاء المريض أحمد محمود ياسين أبو عواد والمريض بسرطان العظام والمنتشر في كافة أنحاء جسده، اضافة الى انه مريض بالقصور الكلوي ويحتاج لعملية غسل كلي ثلاث مرات بالأسبوع.وبين أنه تم اعتقال أبو عواد من سيارة الاسعاف وتم مصادرة جميع الادوية الخاصة به، وتم نقله لجهة غير معلومة، علما بأن المريض المعتقل أبو عواد يبلغ من العمر 53 عام، متزوج وأب لخمسة ابناء، وهو من سكان حي تل الهوا بغزة.وكان أبو عواد قد توجه من خلال الحاجز نفسه بتاريخ 15/03/2023، إلى مستشفى المطلع لتلقي العلاج هناك برفقة زوجته.وطالبت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بالإفراج الفوري عن المريض ابو عواد ليتسنى له مواصلة علاجه، حيث ان هناك خطر على حياته، داعيًا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته الانسانية امام هذه الجرائم من قبل الاحتلال.