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رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من القرأن بالدنمارك

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من القرأن بالدنمارك
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن استنكاره الشديد لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وحذر العسومي من خطورة تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تؤجج مشاعر الكراهية وتحرض على العنف، وتهدد أمن واستقرار المجتمعات.

واعتبر رئيس البرلمان العربي أن إحراق المصحف الشريف هو عمل همجي خاصة وأننا في شهر رمضان المعظم وتستنكره كافة القوانين والمواثيق الدولية، كما أنه يتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

ودعا إلى ضرورة العمل على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي وقبول الآخر والابتعاد عن الإساءة للأديان ورموزها.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن هؤلاء المتطرفين لن يحققوا أغراضهم الدنيئة، فالدين الإسلامي سوف يظل شامخا في مواجهة هذه الحملات الممنهجة التي لن تنال منه ابدا، داعيا المجتمع الدولي للتصدي بقوة لمثل هذه الأعمال ومنع الإساءة للأديان كافة.

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