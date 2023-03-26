شؤون فلسطينية

أبو بكر يطالب الصليب الأحمر التدخل لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة

أبو بكر يطالب الصليب الأحمر التدخل لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة
الأسير وليد دقة
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة، والذي يواجه وضعاً صحياً صعباً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث نُقل قبل عدة أيام بشكل طارئ إلى مستشفى برزلاي الإسرائيلي.

ودعا أبو بكر في تصريح صحفي له، الصليب الأحمر بتشكيل طاقم طبي خاص لزيارة القائد والمفكر والأديب وليد دقة في المستشفى، والتدخل الفوري في علاجه، وعدم تركه وحيداً لمزاجية السجانين، والطواقم الطبية التي تعمل بإمرتهم.

وقال أبو بكر "وليد يعاني من سرطان النخاع الشوكي، وفي الفترة القليلة الماضية تعرض لعدة انتكاسات صحية خطيرة ومتتالية، تمثلت في التهاب رئوي حاد، وقصور كلوي حاد، وهبوط في نسبة الدم، ويحتجز الآن في غرفة خاصة نظراً لخطورة حالته المتصاعدة".

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