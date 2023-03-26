التعاون الإسلامي توقع اتفاقاً مع حكومة بوركينا فاسو لتنفيذ مشروع تمكين المرأة ورعاية الطفل

وقعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اتفاقاً مع حكومة بوركينا فاسو لتنفيذ مشروع تمكين المرأة ورعاية الطفل في أماكن النزوح واللجوء في 23 مارس 2023، وذلك في ختام أعمال الزيارة الميدانية التي بدأها وفد الأمانة العامة وصندوق التضامن الإسلامي ومكتب بعثة المنظمة في النيجر خلال الفترة من 19 إلى 24 مارس 2023 لأماكن اللجوء والنزوح في بوركينا فاسو، في إطار متابعة تنفيذ مشروع تمكين المرأة ورعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأبوية في أماكن النزوح واللجوء في بوركينا فاسو، والذي أقره المؤتمر الوزاري الثامن للمرأة المنعقد في يوليو 2021 بالقاهرة.



وقد وقع الاتفاق من جانب الأمانة العامة الدكتورة أمينة بن عبيد رمضان الحجري، المديرة العامة للشؤون الثقافية والاجتماعية وشؤون الأسرة، وعن حكومة بوركينا فاسو السيد كراموكو جان ماري تراوري، الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج، المكلف بالتعاون الإقليمي.



تجدر الإشارة إلى أن وفد الأمانة العامة وصندوق التضامن الإسلامي ومكتب بعثة المنظمة في النيجر الذي زار مخيمات النازحين في بوركينا فاسو كان قد التقى بمعالي السيدة أوليفيا رومبا، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوكينابيين في الخارج وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، وبمعالي السيدة ناندي سومي ديالو وزيرة التضامن الوطني، والعمل الإنساني، والمصالحة الوطنية والمرأة والأسرة واللتين رحبتا بمبادرة الأمانة العامة في تنفيذ هذا المشروع وأكدتا استعداد وزارتيهما والجهات المعنية في بوركينا فاسو في التعاون مع الأمانة العامة من أجل تذليل كافة العقبات من أجل نجاح تنفيذ المشروع .



من جانبها، عبرت الدكتورة أمينة الحجري لحكومة بوركينا فاسو عن الاهتمام الكبير لمعالي الأمين العام، السيد حسين إبراهيم طه بتنفيذ هذا المشروع وعن حرص المنظمة وأجهزتها المعنية على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة من اجل تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في بوركينا فاسو ودول الساحل بشكل عام.



رام الله - دنيا الوطن