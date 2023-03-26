نادي الأسير: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيراً

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسيـر، اليوم الأحد، إن إدارة سجون الاحتلال لا تزال تحتجز جثامين 12 أسيرًا من شهداء الحركة الأسيرة.وأوضح النادي، أنه بعد الإفراج عن جثمان شهيد الحركة الأسيرة أحمد أبو علي من بلدة يطا جنوب الخليل، والذي استشهد في العاشر من شباط/فبراير المنصرم في سجون الاحتلال، بقي جثامين 12 شهيدًا.والشهداء هم:- أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980- عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018- فارس بارود محتجز جثمانه منذ عام 2019- نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ عام 2019- بسام السايح محتجز جثمانه منذ عام 2019- سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ عام 2020- كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ عام 2020- سامي العمور محتجز جثمانه منذ عام 2021- داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ عام 2022- محمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ عام 2022- ناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ عام 2022- وديع أبو رموز محتجز جثمانه منذ كانون الثاني 2023