التعاون الإسلامي تدين حرق نسخ من القرأن في الدنمارك



وتعتبر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن هذه الاستفزازات، التي تصدر من قبل نفس الأفراد والمجموعات اليمينية المتطرفة بذريعة حرية التعبير، نشراً للكراهية والتعصب وموجهةً ضد الإسلام والمسلمين.





وتدعو الأمانة العامة السلطات الدانماركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي جرائم الكراهية هذه ومنع مثل هذه الاستفزازات.



رام الله - دنيا الوطندانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاستفزازات المتمثلة في حرق نسخ من المصحف الشريف، والتي حدثت مؤخراً في موقعين مختلفين في مدينة كوبنهاغن عاصمة الدنمارك يوم الجمعة الماضية.