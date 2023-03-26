شؤون فلسطينية

أبو كويك: الاعتداء على المعتكفين بالأقصى جريمة نكراء تعكس عنصرية الاحتلال

أبو كويك: الاعتداء على المعتكفين بالأقصى جريمة نكراء تعكس عنصرية الاحتلال
أبو كويك
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، إن الجريمة النكراء التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، تأتي في إطار المحاولات المستميتة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

وأضاف أبو كويك أن إخلاء المسجد الأقصى من المعتكفين العابدين والتنغيص عليهم والتشويش على صلواتهم وإخراجهم بالقوة لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين المتطرفين، يعكس العقلية العنصرية الفاشية لهذا الاحتلال.

وشدد أن المسجد الأقصى إسلامي خالص للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأي كان أن يمنعهم من ارتياده والصلاة في ساحاته ومصاطبه وأروقته. واعتبر أن هذا الاعتداء الآثم يمثل تعديا على الحقوق الشرعية والدينية، ومخالفا للشريعة السماوية والقوانين الدولية التي أقرت الحريات وإقامة الشعائر واحترام الخصوصيات الدينية.

وأكد على أن هذا يستوجب من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل لإيقاف هذه التعديات الصارخة. وأشاد بالمرابطين في الأقصى، وقال: "نوجه التحية لشبابنا وشاباتنا ورجالانا ونسائنا الذين يفدون الأقصى بأرواحهم وحياتهم، ويتخطون الحواجز والصعاب للوصول للأقصى والاعتكاف فيه".

ودعا الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية للقيام بدورها بالدفاع عن مقدسات المسلمين وحرماتهم، والقيام بواجبهم الشرعي في دعم أبناء شعبنا الذين يشدون الرحال بمئات الآلاف للدفاع عن الأقصى والرباط فيه.

واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، عقب إخلال المعتكفين منه بالقوة الليلة.

أخبار ذات صلة

​هيئة الأسرى توثّق شهادات لشبان فلسطينيين تعرّضوا للضرب أثناء​​ الاعتقال

​هيئة الأسرى توثّق شهادات لشبان فلسطينيين تعرّضوا للضرب أثناء​​ الاعتقال

&quot;العربية الفلسطينية&quot;: إزالة قبة الصخرة من صورة لساحة البراق يكشف مخططات الاحتلال

"العربية الفلسطينية": إزالة قبة الصخرة من صورة لساحة البراق يكشف مخططات الاحتلال

عكرمة صبري: صمود المرابطين يفشل مخططات الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالأقصى

عكرمة صبري: صمود المرابطين يفشل مخططات الاحتلال لفرض وقائع جديدة بالأقصى

الإسلامية المسيحية تُدين الاعتداء على مسكن الراهبات في مدينة الناصرة وتطالب بمحاسبة المعتدين

الإسلامية المسيحية تُدين الاعتداء على مسكن الراهبات في مدينة الناصرة وتطالب بمحاسبة المعتدين

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير خضر عدنان

فتح تُعقب على إحراق مستوطنين منزلاً شمال رام الله

فتح تُعقب على إحراق مستوطنين منزلاً شمال رام الله

طالع المعايير.. الشرطة الفلسطينية تُعلن فتح باب التسجيل والانتساب

طالع المعايير.. الشرطة الفلسطينية تُعلن فتح باب التسجيل والانتساب

الخارجية تدين جريمة إحراق منزل في سنجل

الخارجية تدين جريمة إحراق منزل في سنجل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجبهة العربية تدين جريمة حرق المستوطنين لمنزل عائلة عواشرة

الجبهة العربية تدين جريمة حرق المستوطنين لمنزل عائلة عواشرة

&quot;الخارجية&quot; تدين ارتكاب مستوطنين جريمة إحراق منزل في سنجل

"الخارجية" تدين ارتكاب مستوطنين جريمة إحراق منزل في سنجل

حمادة: شعبنا سيقف بالمرصاد لاعتداءات الاحتلال ضد الأقصى والقدس

حمادة: شعبنا سيقف بالمرصاد لاعتداءات الاحتلال ضد الأقصى والقدس

هيئة شؤون الأسرى بغزة تستنكر اعتقال المواطن المريض أبو عواد عبر معبر بيت حانون

هيئة شؤون الأسرى بغزة تستنكر اعتقال المواطن المريض أبو عواد عبر معبر بيت حانون

أبو بكر يطالب الصليب الأحمر التدخل لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة

أبو بكر يطالب الصليب الأحمر التدخل لإنقاذ حياة الأسير وليد دقة

نادي الأسير: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيراً

نادي الأسير: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 12 أسيراً

أبو كويك: الاعتداء على المعتكفين بالأقصى جريمة نكراء تعكس عنصرية الاحتلال

أبو كويك: الاعتداء على المعتكفين بالأقصى جريمة نكراء تعكس عنصرية الاحتلال

​هيئة الأسرى توثّق شهادات لشبان فلسطينيين تعرّضوا للضرب أثناء​​ الاعتقال

​هيئة الأسرى توثّق شهادات لشبان فلسطينيين تعرّضوا للضرب أثناء​​ الاعتقال

منوعات

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

طليق منة عرفة يتصدر الترند في تصريحات صادمة

كم بلغت تكلفة حفل زفاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش؟

كم بلغت تكلفة حفل زفاف مطرب المهرجانات حسن شاكوش؟

كبار الفنانين يوجّهون انتقادات لاذعة لِـ ياسمين عز: خليكِ طبيعية

كبار الفنانين يوجّهون انتقادات لاذعة لِـ ياسمين عز: خليكِ طبيعية

هل تُنهي المحكمة اليوم تعاقد روتانا مع شيرين عبدالوهاب؟

هل تُنهي المحكمة اليوم تعاقد روتانا مع شيرين عبدالوهاب؟

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف أنظار الجمهور

بإطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف أنظار الجمهور

حيّرت الجمهور.. خالد الصاوي ينشر صورة معدّلة برفقة رامز جلال

حيّرت الجمهور.. خالد الصاوي ينشر صورة معدّلة برفقة رامز جلال

شاهد: حلا شيحة توجّه رسالة للجمهور بظهورها الأول خلال رمضان

شاهد: حلا شيحة توجّه رسالة للجمهور بظهورها الأول خلال رمضان

السبب الحقيقي وراء عدم عرض مسلسل &quot;تحت الوصايا&quot;

السبب الحقيقي وراء عدم عرض مسلسل "تحت الوصايا"

مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج من مهاجم هداف بالنادي الأهلي

مي سليم تكشف سبب رفضها الزواج من مهاجم هداف بالنادي الأهلي

أول تعليق من ياسمين عز بعد وقوعها ضحية &quot;رامز نيفر إند&quot;

أول تعليق من ياسمين عز بعد وقوعها ضحية "رامز نيفر إند"

عربي

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من القرأن بالدنمارك

رئيس البرلمان العربي يستنكر إحراق نسخة من القرأن بالدنمارك

مصرع 19 مهاجراً أفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

مصرع 19 مهاجراً أفريقياً بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تونس

لبنان: قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يثير جدلاً واسعاً

لبنان: قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي يثير جدلاً واسعاً

الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة

الأردن والكويت تدينان مشاريع الاستيطان الإسرائيلية الجديدة بالضفة