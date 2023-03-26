أبو كويك: الاعتداء على المعتكفين بالأقصى جريمة نكراء تعكس عنصرية الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال القيادي في حركة (حماس) حسين أبو كويك، إن الجريمة النكراء التي اقترفها الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى، تأتي في إطار المحاولات المستميتة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.وأضاف أبو كويك أن إخلاء المسجد الأقصى من المعتكفين العابدين والتنغيص عليهم والتشويش على صلواتهم وإخراجهم بالقوة لتسهيل عملية اقتحام المستوطنين المتطرفين، يعكس العقلية العنصرية الفاشية لهذا الاحتلال.وشدد أن المسجد الأقصى إسلامي خالص للمسلمين وحدهم، ولا يحق لأي كان أن يمنعهم من ارتياده والصلاة في ساحاته ومصاطبه وأروقته. واعتبر أن هذا الاعتداء الآثم يمثل تعديا على الحقوق الشرعية والدينية، ومخالفا للشريعة السماوية والقوانين الدولية التي أقرت الحريات وإقامة الشعائر واحترام الخصوصيات الدينية.وأكد على أن هذا يستوجب من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية التدخل العاجل لإيقاف هذه التعديات الصارخة. وأشاد بالمرابطين في الأقصى، وقال: "نوجه التحية لشبابنا وشاباتنا ورجالانا ونسائنا الذين يفدون الأقصى بأرواحهم وحياتهم، ويتخطون الحواجز والصعاب للوصول للأقصى والاعتكاف فيه".ودعا الأنظمة والشعوب العربية والإسلامية للقيام بدورها بالدفاع عن مقدسات المسلمين وحرماتهم، والقيام بواجبهم الشرعي في دعم أبناء شعبنا الذين يشدون الرحال بمئات الآلاف للدفاع عن الأقصى والرباط فيه.واقتحمت مجموعات كبيرة من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، عقب إخلال المعتكفين منه بالقوة الليلة.